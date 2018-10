"Bank Światowy oddaje do dyspozycji indonezyjskich władz pomoc finansową w wysokości jednego miliarda dolarów, gdyż mają one najlepsze rozeznanie, co jest potrzebne" - powiedziała w niedzielę Kristalina Georgiewa, prezes BŚ, na dorocznym zgromadzeniu tej instytucji i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) na indonezyjskiej wyspie Bali.

Odnotowane pod koniec września na Sulawesi trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 spowodowało ogromne zniszczenia i fale tsunami sięgające sześciu metrów. Zginęło w nim ponad dwa tysiące osób. Kolejne trzęsienie o magnitudzie 6, wystąpiło w nocy ze środy na czwartek czasu lokalnego w pobliżu indonezyjskich wysp Jawa i Bali - poinformowała amerykańska służba geologiczna USGS.