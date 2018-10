1C Entertainment zakłada kontynuowanie polityki dywidendowej na GPW



Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - 1C Entertainment zakłada kontynuowanie polityki dywidendowej po wejściu na warszawską giełdę -poinformował ISBnews CEO Nikolay Baryshnikov.

„W przeszłości regularnie wypłacaliśmy dywidendę. Naszym długoterminowym celem jest pozostanie spółką dywidendową. Szczegóły polityki dywidendowej przedstawimy w prospekcie emisyjnym " – powiedział ISBnews Baryshnikov.

Podkreślił, że grupa działa w rozwojowych segmentach. Obszar dystrybucji, jest stabilnym źródłem dochodów, a kolejne segmenty – usług specjalistycznych oraz produkcji i wydawania gier, mają bardzo duży potencjał wzrostu.

Najważniejsze spółki Grupy 1C Entertainment to Cenega zajmująca się dystrybucją gier wideo, produkcją i sprzedażą odzieży i gadżetów związanych z filmami i grami, Muve świadcząca usługi cyfrowej dystrybucji gier, prowadząca sklepy internetowe z grami i gadżetami, Qloc, światowej klasy firma oferująca specjalistyczne usługi dla branży gier wideo (takie jak usługi programistyczne, testy i lokalizacja) i 1C Online Games, wydawca i producent gier przeznaczonych na wszystkie platformy.

W 2017 roku przychody Grupy przekroczyły 200 mln zł, a wynik EBITDA wyniósł ok. 30 mln zł.

„Co do zasady rozwijamy się w oparciu o własne zasoby. Czasem w najwyższym sezonie wykorzystujemy pożyczki na kapitał obrotowy dla Cenegi, ale co do zasady nie korzystamy z finansowania dłużnego" – wskazał prezes 1C Entetainment.

1C Entertainment to grupa zajmująca się działalnością na rynku gier video, w tym produkcją, dystrybucją oraz specjalistycznymi usługami dla branży.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)