Zainteresowane podmioty mogą składać swoje oferty do 21 listopada w postępowaniu na poprawę dostępu do portu w Gdańsku i do 28 listopada w przetargu na poprawę dostępu do portu w Gdyni.

Wcześniejsze przetargi zostały przez kolejową spółkę unieważnione w połowie września, gdyż złożone oferty znacznie przekraczały budżet, który PKP PLK zarezerwowały na te przedsięwzięcia.

PKP PLK szacowały przed unieważnieniem postepowań, że wartość dwóch przetargów na poprawę dostępu kolejowego do portów morskich w Gdańsku i Gdyni wynosi ok. 1,4 mld zł.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski