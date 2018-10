Ponowne otwarcie przejść granicznych stanowi istotny impuls dla rządu prezydenta Syrii Baszara el-Asada, który przywraca wymianę handlową ze światem zewnętrznym. Wzmacnia również przesłanie syryjskiego rządu, że powoli wychodzi on zwycięsko z siedmioletniego konfliktu - zwraca uwagę Associated Press.

Tymczasem minister spraw zagranicznych Syrii Walid el-Mualim wyraził w poniedziałek nadzieję, że przejście graniczne z Irakiem w Abu Kamal zostanie otwarte tak szybko, jak to możliwe.

Jak podaje agencja AP, syryjska flaga została wciągnięta na przejściu w Al-Kunajtirze, między Syrią a Wzgórzami Golan. Na uroczystości zgromadzili się obserwatorzy ONZ i lokalni oficjele ze społeczności druzów, w większości zamieszkującej ten rejon. Obserwatorzy ONZ opuścili przejście w Al-Kunajtirze w 2014 roku z powodu walk, pierwszy raz od kiedy zostali tam rozmieszczeni w 1974 roku, żeby monitorować rozejm i strefę zdemilitaryzowaną. Izrael zajął Wzgórza Golan w wojnie sześciodniowej w 1967 roku; prawo do nich rości sobie Syria.

"To jest dzień zwycięstwa" - powiedział syryjskiej telewizji Al-Ichbarija przywódca druzów Jusef Dżarbu.

Syryjskie siły ponownie przejęły rejon Al-Kunajtiry w lipcu. Na obszarze tym została rozmieszczona rosyjska żandarmeria wojskowa, w tym na skraju Wzgórz Golan ustawiono punkty kontrolne. Moskwa poinformowała, że planuje bliżej współpracować z siłami ONZ.

Tymczasem na przejściu w Nasib między Syrią a Jordanią kilkadziesiąt prywatnych samochodów ustawiło się w kolejce, żeby wjechać do Syrii. Samochody przeszukiwali funkcjonariusze sił bezpieczeństwa z psami tropiącymi. "Dzisiaj jest święto, święto dla wszystkich narodów arabskich i islamskich i dla całego świata. To przejście jest niezbędne dla wszystkich krajów arabskich" - powiedział Mohammed Chalil, pierwszy Syryjczyk czekający w samochodzie, aby powrócić do kraju.

Ponowne otwarcie przejścia w Nasib przyniesie rządowi Asada znaczną ulgę finansową - zostanie przywrócona bardzo potrzebna brama dla syryjskiego eksportu do krajów arabskich - zwraca uwagę agencja AP. Wznowienie handlu będzie także dyplomatycznym zwycięstwem Asada, którego rząd został odizolowany od swoich arabskich sąsiadów na początku wojny w 2011 roku. Kraje arabskie zbojkotowały rząd Syrii w pierwszych dniach konfliktu, zamrażając jej członkostwo w liczącej 22 kraje Lidze Arabskiej.

Syryjscy rebelianci walczący z siłami Asada opanowali przejście w 2015 roku, zakłócając główny szlak handlowy między Syrią i Jordanią, Libanem i bogatymi w ropę krajami arabskimi; roczna wartość tego obrotu sięgała wielu miliardów dolarów. Syryjskie wojsko przejęło przejście w czerwcu po zawarciu przez rebeliantów porozumienia z rosyjskimi negocjatorami w sprawie położenia kresu przemocy w prowincji Dara na południu oraz poddania przejścia granicznego.

Od roku 2015 jedyne normalnie działające przejście graniczne Syria miała z Libanem - przypomina Reuters i dodaje, że granica z Turcją wciąż jest zamknięta w rejonach pod kontrolą Damaszku, a otwarta jedynie na terenach kontrolowanych przez rebeliantów. (PAP)