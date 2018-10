Cherrypick Games planuje premierę 'My Beauty Spa' na 1 XI, 'Project Fame' - 8 XI



Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Cherrypick Games zaplanował premierę gry "My Beauty Spa: Stars & Stories" na 1 listopada, a clickera dedykowanego kobietom - "Project Fame" - na 8 listopada. Obydwa tytuły znajdują się w fazie testów od sierpnia br., podała spółka.

"Przed nami dwie najważniejsze tegoroczne premiery, 'My Beauty Spa: Stars & Stories' i 'Project Fame'. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby na rynek trafiły dopracowane produkty, przygotowane wedle oczekiwań naszych graczy. Już wkrótce przekonamy się, czy podbiją ich serca i powtórzą sukces 'My Hospital'. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, uzyskanych przez te gry podczas fazy soft-launch - wszystkie mierzone wskaźniki są powyżej naszych oczekiwań" - powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

"Podane terminy są wstępne, mogą się jeszcze nieznacznie zmienić. Cały czas prowadzimy rozmowy z przedstawicielami platform, na które trafiają nasze gry i wspólnie dobieramy najlepszy moment ich debiutu. W interesie każdej ze stron jest dobór najlepszego momentu premiery, ponieważ w dużej mierze rzutuje ono na okres wsparcia promocyjnego" - dodał prezes.

Gry będą wydane na platformy Android oraz iOS i będą dostępne na całym świecie. Oba tytuły były testowane w fazie soft-launch, od sierpnia bieżącego roku, m.in. w Australii, Danii, Singapurze i Indonezji i uzyskały bardzo dobre opinie, podano również.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

(ISBnews)