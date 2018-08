Bezpieczeństwo i pewny zysk

System condo to popularna na całym świecie forma inwestowania w nieruchomości hotelowe. Bezpieczny model biznesowy zapewnia z jednej strony pewny, długoterminowy zysk przy jednorazowej inwestycji, z drugiej daje inwestorowi możliwość korzystania z własnego apartamentu w ramach pobytów właścicielskich. Inwestorzy kupują wykończone apartamenty w obiekcie hotelowym, które następnie wynajmowane są pod nieobecność właściciela, przynosząc wymierne korzyści obu stronom. Inwestycja w prestiżowe nieruchomości hotelowe zawsze się opłaca i przynosi zysk większy niż standardowe formy inwestowania, takie jak lokata bankowa. Dzięki umowie najmu z operatorem, właściciel zyskuje stopę zwrotu na poziomie 7% od zainwestowanej kwoty netto w skali roku, niezależnie od tego, czy lokal jest wynajęty czy nie.

Przemyślana koncepcja architektoniczna

INFINITY Zieleniec ski & spa to aparthotel, o powierzchni ok. 40 000 m2, który będzie składał się z trzech brył, usytuowanych tarasowo na zboczu jednego ze stoków w centrum Zieleńca.

Jako pierwsza tak ekskluzywna inwestycja w regionie, INFINITY Zieleniec ski &spa wypełni niszę ofertową wśród lokalnych obiektów noclegowych. Bryła budynku została opracowana w taki sposób, by wkomponować się w górski krajobraz i otaczającą przyrodę. W rzucie projektowym widać, że obiekt jest przytulony do zbocza, które stanowi jedną ze ścian.

Dzięki temu, że widoczna jest tylko górna część kondygnacji, z licznymi przeszkleniami i przemyślanym systemem świetlnym, osiągnięto efekt wizualnej lekkości.

Za sam projekt, ale także wprowadzenie wielu ekologicznych rozwiązań, odpowiada doświadczone biuro architektoniczne. Dopracowane systemy monitoringu ograniczą zużycie wody i energii potrzebnej do ogrzania i oświetlenia obiektu. Warto tu wspomnieć chociażby o trójwarstwowych oknach, wysokich parametrach izolacji czy czujnikach zużycia wody oraz energii elektrycznej. Wszystkie prace prowadzone są z poszanowaniem przyrody, by powstałe obiekty były naturalnym elementem otaczającej przestrzeni. Związek z naturą zostanie dodatkowo podkreślony przez zastosowanie drewnianych elementów w elewacji budynku.

WYKOŃCZENIE POD KLUCZ I WYSOKI STANDARD

W obiekcie znajdą się luksusowe apartamenty 1-, 2- i 3-pokojowe, w większości wyposażone w balkony lub loggie z malowniczym widokiem na górskie stoki. Przemyślany rozkład pomieszczeń, wyjątkowe wykończenia i znakomitej jakości materiały zapewnią niesamowity komfort pobytu i poczucie obcowania z designem na światowym poziomie.

Dla gości udostępnione zostaną liczne atrakcje, basen ze strefą spa&wellness, restauracje, oraz podziemny parking. Bogate zaplecze konferencyjne umożliwi organizację szkoleń oraz eventów integracyjnych dla pracowników i kontrahentów. W trosce o komfort narciarzy powstaną narciarnie oraz strefa après-ski.

W lipcu został uruchomiony drugi etap sprzedaży. Oferta została poszerzona o 200 nowych, komfortowych apartamentów, sprzedawanych na preferencyjnych warunkach.

Doświadczony deweloper, który zna i kocha góry

Projekt kompleksowo realizuje spółka Czarna Góra Apartamenty. Jest to polski deweloper z bogatym doświadczeniem w budowie górskich obiektów hotelowych w systemie condo. Spółka jest współtwórcą Czarna Góra Resort – przodującego ośrodka narciarskiego w Polsce oraz wybudowała m.in. Apartamenty Czarna Góra, Aparthotel Czarna Góra, Hotel Morawa, Villę Czarna Góra, Zjeżdżalnię Grawitacyjną Czarna Żmija, wyciągi oraz koleje linowe – między innymi najszybszą w Polsce 6-osobową kolej Luxtorpedę.

Niezwykła lokalizacja i unikalny mikroklimat

INFINITY Zieleniec ski & spa powstaje w sercu Zielenic Ski Arena – jednego z najsłynniejszych i najchętniej odwiedzanych o każdej porze roku ośrodków górskich w kraju. Taka lokalizacja zapewnia stały dopływ gości, których przyciąga tu dzika sudecka przyroda oraz znakomite warunki narciarskie. Uznaniem gości cieszy się też unikalny mikroklimat, zbliżony do alpejskiego. Ma to korzystny wpływ na organizm i sprzyja zwiększeniu produkcji czerwonych krwinek.

Niezaprzeczalnym atutem są warunki pogodowe, które sprawiają, że pokrywa śnieżna zalega na stokach Zieleńca przez ponad 160 dni w roku. Dzięki temu, zimowy sezon narciarski jest tu o wiele dłuższy niż w innych ośrodkach w kraju. Do korzystania z uroków zimy w Zieleńcu zachęca także znakomita infrastruktura - do dyspozycji odwiedzający mają między innymi 5 kolei linowych, ponad 22 km tras zjazdowych o różnym stopniu trudności, 24 wyciągi, snow park i half-pipe.

Latem na gości czeka równie dużo atrakcji, z których warto wymienić chociażby przepiękne szlaki turystyczne dla rowerzystów i piechurów, łowisko pstrąga, Rezerwat Torfowisko pod Zieleńcem, ośrodek jeździecki, Ski Grass, Disc Golf Park, Mountainboard czy całoroczne koleje linowe.

Korzyści dla gminy i mieszkańców

INFINITY Zieleniec ski & spa ma być obiektem w najwyższym standardzie, stanowiąc rozwinięcie i uzupełnienie dotychczasowej oferty Zieleńca. Ekskluzywne apartamenty do wynajęcia mają na celu przyciągnąć nowych klientów, którzy cenią komfortowe oraz pełne klasy wnętrza. Skorzystają na tym również mieszkańcy, którzy zajmują się handlem, gastronomią czy organizacją atrakcji turystycznych.

Inwestycja zapewni pracę około 300 osobom, a wpływy do kasy gminy szacowane są na 2 mln zł każdego roku. Pozwoli to rozwinąć infrastrukturę: drogową, wodno-kanalizacyjną, energetyczną – podkreśla Haczkiewicz-Mazur, przedstawiciel spółki – To ważny krok w rozwoju i popularyzacji Zieleńca, który może stać się ulubionym, całorocznym miejscem atrakcyjnego wypoczynku dla polskich i zagranicznych gości. Okoliczne ośrodki noclegowe, kawiarnie i parki rozrywki mogą na tym tylko zyskać.

Na budowę INFINITY Zieleniec ski & spa zostały uzyskane prawomocne pozwolenia, uprawniające do obecnie wykonywanych prac budowlanych. Pierwszy etap inwestycji ma zostać ukończony w czerwcu 2020 roku, a drugi etap – w 2021 roku.

System condo – inwestycja, wypoczynek, zysk

INFINITY Zieleniec ski & spa daje inwestorom unikalną możliwość stania się właścicielem ekskluzywnego apartamentu, który bez dodatkowego wkładu zapewnia stały dochód. To wygodna i innowacyjna forma inwestycji, której bezpieczeństwo zapewnia dodatkowo księga wieczysta lokalu, a gwarantowany zysk w wysokości 7% rocznie od zainwestowanej kwoty netto przewyższa wielokrotnie oferowane przez banki oprocentowanie lokat. Zyski wypłacane są niezależnie od faktycznego obłożenia hotelu.

Warto przypomnieć, że inwestycja jest jednorazowa z możliwością odzyskania podatku VAT także przez osoby fizyczne. Umowy są zawierane na 5 lub 10 lat bądź na czas nieokreślony. Wszystkie opłaty związane z wynajmem (media, koszty z tytułu zarządzania nieruchomością, ubezpieczenie) są po stronie doświadczonego operatora.

Jednak bezpieczny dochód to nie wszystko – inwestor zyskuje możliwość korzystania z apartamentu w trakcie pobytów właścicielskich; zyskuje też dostęp do strefy spa oraz części basenowej na preferencyjnych warunkach. Szeroki wybór terminów pobytów właścicielskich pozwala cieszyć się apartamentem zimą jak i latem oraz jednocześnie zarabiać. Dodatkowo, w ramach programu lojalnościowego, dostępne są zniżki w Czarna Góra Resort i INFINITY Zieleniec ski&spa.

e-mail: infinity@czarnagora.pl Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej: www.infinity.czarnagora.pl