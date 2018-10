Poza szybkim drukiem, współczesna drukarka firmowa oferuje szeroką funkcjonalność. Do jej zadań należy nierzadko również skanowanie dokumentów czy pomoc w tworzeniu baz danych. Nowoczesne oprogramowanie urządzenia wielofunkcyjnego skutecznie przechwytuje, gromadzi, wyszukuje i dostarcza informacje. Eliminuje także potrzebę ręcznego wprowadzania danych. Dodatkowym atutem jest integracja z całym zestawem urządzeń mobilnych, służących do obsługi zadań firmowych (tabletów, komputerów, telefonów). Nieodpowiednie zabezpieczenie drukarki i jej infekcja złośliwym oprogramowaniem spowolni procesy druku, obsługi klienta, a ponadto narazi wszystkie urządzenia znajdujące w sieci na atak hakerów. Zabezpieczenie środowiska druku pozwoli na wyeliminowanie najsłabszego ogniwa dla cyberprzestępców, jakim jest drukarka firmowa.

Nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne to nie tylko drukowanie

Era konwencjonalnych drukarek to już przeszłość. Najnowsze modele urządzeń wielofunkcyjnych to drukarki w pełni zintegrowane z tabletami czy komputerami, które wspomagają tworzenie baz danych i kreowanie ofert różnoformatowych. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu istnieje możliwość pełnej integracji wszystkich drukarek w firmie. Pozwala to na drukowane z dowolnego komputera stacjonarnego lub laptopa. Na przykład urządzenie LaserJet A3 od firmy HP to sprzęt pozwalający na druku w formacie A3, automatyczne kopiowanie, drukowanie i skanowanie dwustronne. W standardowym trybie druku poszczególne modele potrafią wydrukować 60 stron na minutę, natomiast przy zastosowaniu specjalnych ustawień – do 80 stron na minut.. Nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne usprawnia przepływ oraz procesy drukowania w kolorze. Całości dopełnia integracja floty urządzeń drukujących, co znacząco podnoszą wydajność pracy firmy. Poza dużą wydajnością pracy drukarki firmy HP wyposażone są w pakiet zabezpieczeń przed atakami hakerów. Urządzenia HP Enterprise korzystają z HP Sure Start sprawdzającego system BIOS, który w razie naruszenia bezpieczeństwa uruchamia urządzenie za pomocą kopii zapasowej. Następnie sprawdzana jest autentyczność kodu rozruchowego. Zabezpieczenie HP JetAdvantage Security Manager po ponownym rozruchu sprawdza i w razie potrzeby naprawia ustawienia bezpieczeństwa. Całości dopełnia HP Connecion Inspecktor, który kontroluje połączenia sieciowe i uniemożliwia instalację szkodliwego oprogramowania.

Dlaczego hakerzy atakują drukarki?

Sprzęt do drukowania najnowszej generacji jest wyposażony w oprogramowanie zintegrowane z flotą innych drukarek oraz urządzeniami mobilnymi czy komputerami. Niestety, w większości wypadków oprogramowanie nie jest zabezpieczone przed atakami hakerów. Osoba z zewnątrz może bez większych przeszkód zainfekować drukarkę złośliwym oprogramowaniem czy wirusem i za jej pośrednictwem przeniknąć do siec firmowej. Taka sytuacja może zablokować funkcjonowanie drukarek, laptopów, komputerów stacjonarnych, a nawet telefonów służbowych. W wyniku paraliżu elektroniki następuje przestój w pracy, a ponadto może dojść do kradzieży danych. Skutkiem utraty ważnych informacji mogą być ogromne kary finansowe oraz utrata reputacji i klientów.

Tymczasem hakerzy atakują drukarki dość często, ponieważ tylko 41% z nich posiada jakiekolwiek zabezpieczenia informatyczne. Obecnie aż 74% zagrożeń zewnętrznych i 70% zagrożeń wewnętrznych dotyczy drukarek. Środowisko druku jest najłatwiejszym wejściem dla hakera w sieć firmową.

Zabezpiecz drukarkę i firmę

Nowoczesne drukarki wyposażone są w oprogramowanie, które zabezpiecza je przez atakami hakerów. Sprzęt najnowszej generacji będzie chronił dane firmy przez wykrywanie ataków i zapobiegał nieautoryzowanemu użyciu przez osoby nieuprawnione do korzystania z firmowej elektroniki. Drukarki można chronić, uwierzytelniając użytkowników, stosując czytnik kart zbliżeniowych oraz szyfrując drukowanie poufnych dokumentów. Programy chroniące urządzenia wielofunkcyjne wykrywają zagrożenie podczas uruchamiania systemu BIOS, uniemożliwiają załadowanie złośliwego oprogramowania oraz posiadają funkcję samonaprawiania systemu. Pełnią także funkcję „strażnika”, który w przypadku zagrożenia resetuje urządzenie i natychmiastowo powiadamia zespół IT o niebezpieczeństwie.

Ochrona drukarki w czasie rzeczywistym to bardzo ważna funkcja, dlatego że podczas próby zainfekowania urządzenia liczą się sekundy, które mogą zdecydować o olbrzymich stratach finansowych. Decydując się na zabezpieczenie środowiska druku, warto skorzystać z oferty doświadczonego producenta.