1. Jaką rolę pełnią firmy windykacyjne w systemie obiegu finansowego i jakie sektory mogą wspierać?

Jacek Zawadzki, członek zarządu BEST S.A. odpowiedzialny za IT i operacje:

Firmy zarządzające wierzytelnościami są istotnym elementem systemu gospodarczego w ogóle, nie tylko rynku finansowego. Z jednej strony pomagamy wierzycielom upłynnić niepracujące aktywa, a z drugiej umożliwiamy osobom posiadającym zobowiązania powrót na rynek finansowy. Naszymi tradycyjnymi partnerami są banki. Wynika to z faktu, że to właśnie w sektorze bankowym występuje największa liczba zobowiązań, w tym tych niepracujących. Poza tym banków dotyczą najostrzejsze regulacje ostrożnościowe, które m.in. wymuszają tworzenie rezerw. Rynek się rozwija i korzyści ze współpracy ze specjalistami od zarządzania wierzytelnościami wykorzystują już podmioty z innych rynków. W 2017 jako BEST S.A. kupiliśmy portfele wierzytelności ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych i pożyczkowych. Generalnie wszędzie tam, gdzie wierzytelności nie pracują, jest ich stosunkowo dużo i mają podobne parametry, jest miejsce na współpracę z firmami takimi jak BEST S.A.

2. Jaką rolę w usługach finansowych odgrywają technologie?

Technologia jest najważniejszym elementem budowy przewagi operacyjnej w naszej branży. Firmy, co oczywiste, inwestują przede wszystkim w technologie wspierające ich podstawowe obszary działalności operacyjnej. My specjalizujemy się w zarządzaniu wierzytelności i system SIGMA, który wdrożyliśmy dwa lata temu, został zaprojektowany z myślą o tej działalności. Mając szeroką, ekspercką wiedzę o przebiegu procesów windykacyjnych stworzyliśmy rozwiązanie, które wspiera każdy etap naszych działań. Pozwala osiągać doskonałość operacyjną, która przekłada się na niższe koszty i wyższe przychody. System dedykowany windykacji połączony z ekspercką widzą naszego zespołu daje efekt w postaci dużo skuteczniejszego dochodzenia wierzytelności niż ma to miejsce w przypadku wierzycieli pierwotnych, którym nie opłaca się do tego obszaru dedykować takich zasobów.

Drugim, równie istotnym czynnikiem, jest doświadczenie naszych klientów. Dzięki SIGMIE obsługujemy klientów lepiej, szybciej i bardziej przyjaźnie, niezależnie od kanału kontaktu.

3. Na czym polega współzależność sektora bankowego i windykacyjnego? Czy to prawda, że jeden bez drugiego nie mógłby dobrze funkcjonować?

Nowoczesna, oparta na zaawansowanej technologii i doskonałości operacyjnej windykacja to działalność dużo młodsza od bankowości. BEST S.A. działa na tym rynku od 17 lat, czyli krócej niż większość banków. Czerpiemy z doświadczenia w bankowości. Ja sam karierę rozpoczynałem w banku. W dzisiejszej, opartej na technologii gospodarce, współpraca podmiotów, które są specjalistami w swoich obszarach przynosi liczne korzyści. Bankom współpraca z nami przynosi korzyści finansowe w postaci czystszych bilansów. Bierzemy też na siebie ryzyko reputacyjne. Dochodząc wierzytelności robimy to tak, żeby klienci wrócili na rynek usług finansowych i nadal mogli i chcieli korzystać z usług banków.

4. Dlaczego banki sprzedają portfele wierzytelności i w jaki sposób technologia może pomóc w ocenie jakości portfela?

Proces dochodzenia wierzytelności wymaga sporego zaangażowania. W bankach większy ekonomiczny sens ma alokowanie zasobów na przykład w udzielanie kredytów. Sprzedaż pakietów wierzytelności przynosi też korzyści księgowe, pozwalając m.in. uwolnić rezerwy. Technologia jest kluczem do dobrej wyceny portfeli. Ułatwia realizację procesu due dillegence, czyli weryfikacji z jakiego rodzaju wierzytelnościami mamy do czynienia i oceny jakie działania będziemy musieli zrealizować, żeby wypracować zysk. Nasze algorytmy porównują informacje o sprawach w danym portfelu z tymi, które już mamy w naszych bazach. Na tej podstawie szacujemy, jaki odsetek wierzytelności odzyskamy i ile to zajmie czasu. Dzięki temu możemy zaoferować cenę, która jest adekwatna do realnej wartości portfela.

5. Jak technologia pomaga w efektywności sektora windykacyjnego i bankowego? Jaka jest praktyczna przyszłość sztucznej inteligencji w finansach?

Sztuczna inteligencja w finansach to nie nowość. Jednym z pierwszych obszarów, w których ją był scoring stosowany w procesie oceny ryzyka udzielania kredytów. Dzisiaj jesteśmy już dużo bardziej zaawansowani pod tym względem. Nasze narzędzia pozwalają nam dobierać schematy działania do pojedynczych spraw. Poza tym uczą się i mogą sugerować zmiany strategii windykacyjnych. Ręcznie tą pracę też można wykonać, jednak atutem narzędzi IT jest to, że wykonują pracę szybciej i popełniając mniej błędów. Sztuczna inteligencja pozwala nam sprawnie analizować dane o zachowaniu klientów i na ich podstawie podejmować lepsze decyzje biznesowe. Pracujemy też nad rozwiązaniami, które umożliwią korzystanie z naszych zasobów i know-how podmiotom prowadzącym działalność na mniejszą skalę niż wierzyciele masowi, ale borykającym się z problemami zaległych płatności. Trafią na rynek w 2019 roku.