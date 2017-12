1. Kierunek a jego popularność wśród Polaków

Próbując znaleźć kierunek migracyjny, kraj do zamieszkania i zarabiania, bardzo często bierzemy pod uwagę miejsca, które są popularne wśród rodaków. Według GUS-u jest to: Wielka Brytania, w której w 2016 r. przebywało 788 tys. Polaków, Niemcy (687 tys.), Holandia (116 tys.), Irlandia (112 tys.) oraz Włochy (93 tys.). Czasem bardziej przekonują nas w kraje, w których Polonia nie jest tak silna. Do tej grupy należą: Cypr i Portugalia – w tych krajach mieszkało w minionym roku po tysiąc Polaków, Finlandia – 3 tys., Grecja – 8 tys., Czechy – 9 tys.



W krajach, w których jest więcej Polaków, można liczyć na to, że będą organizowane np. imprezy kultury polskiej, w sklepach znajdą się polskie produkty, a w miejscu pracy będzie można spotkać rodaków. Z kolei w miejscach, w których Polaków jest mniej, będziemy musieli dostosować się do miejscowego jedzenia, a w pracy najpewniej będziemy pracować z lokalnymi mieszkańcami. Warto przeanalizować, w którym z wariantów będziemy czuć się lepiej i wówczas wybrać kierunek migracyjny.