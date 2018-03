„By stworzyć efektywny i kreatywny zespół – potrzeba pracowników, którzy mają motywację do pracy i pewne cechy charakteru sprzyjające pracy w zespole. By je odkryć – warto w pewnym momencie rekrutacji odłożyć na bok CV i skupić się na rozmowie z kandydatem” – radzi Aleksandra Pocheć, ekspertka międzynarodowego serwisu pracy MonsterPolska.pl.

1. Zmotywowani

Z badań Hay Group wynika, że najlepsi pracownicy to tacy, którzy mają motywację do pracy. Okazuje się, że osoby przejawiające duże zaangażowanie mają o 50 proc. większe szanse na spełnienie postawionych oczekiwań. Według Jamesa Sale'a, specjalisty ds. motywacji, każdy z nas ma unikalną mieszankę bodźców motywujących i decydując się na pracownika, warto tak poprowadzić rozmowę, aby dowiedzieć się, co go w życiu napędza i co się liczy. Przykładowo osoby będące typem przyjaciela, rozwiną zawodowe skrzydła w organizacji, która dba o integrację zespołu. Z kolei pracowników o typie reżysera zmotywuje fakt, że odpowiadają za projekt lub dział. Typ budowniczego – potrzebuje jasnej deklaracji, że ma szansę na awans, a ekspert – będzie zmotywowany w miejscach, w których będzie mógł się rozwijać.