Na tle całej Polski zarobki w Warszawie są najwyższe. To dotyczy praktycznie wszystkich stanowisk, w tym także kadry kierowniczej. Mediana wynagrodzeń osób pracujących w stolicy na stanowisku kierowniczym w 2017 roku wyniosła 8,5 tys. zł brutto. Mediana to wartość środkowa. Oznacza to, że połowa kierowników zarabiała więcej, a połowa mniej od tej kwoty. Z tego co czwarty menadżer pracujący w stolicy zarabiał powyżej 12 tys. zł brutto. Z kolei zarobki jednej czwartej kadry kierowniczej nie przekraczały 5,7 tys. zł. brutto.