Plany prezydenta Xi Jinpinga wydają się być ambitne. Chiny chcą tak przebudować swoją armię, by rzucić wyzwanie supremacji USA w rejonie Pacyfiku. Do tego przede wszystkim potrzebna jest większa liczba lotniskowców. Chiny planują rozmieścić na oceanach pół tuzina jednostek tego typu. Jednak same lotniskowce to nie wszystko. Aby zatankować i naprawić swoją globalną flotę, Xi Jinping potrzebuje baz na całym świecie. Do tej pory Chiny mają tylko jedną zagraniczną bazę wojskową. To prawie nic w porównaniu z dziesiątkami baz USA, które również mają do dyspozycji setki mniejszych instalacji wojskowych.