Nazywają je "Skarbcem Zagłady" lub współczesną Arką Noego. To tam w temperaturze minus 18 stopni C na głębokości 100 metrów we wnętrzu góry za sześcioma stalowymi drzwiami przechowywane są nasiona z całego świata na wypadek kataklizmu wojennego lub klimatycznego. Oto Globalny Bank Nasion na norweskim Svalbardzie.