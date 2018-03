Chiny wchodzą w nową fazę rozwoju. Po długim okresie trucia powietrza teraz przyszedł czas na walkę o czyste środowisko. Wojna już się rozpoczęła. A że Chińczycy wszystko robią z wielkim rozmachem, to i z zanieczyszczeniem chcą rozprawić się jak nigdy wcześniej.

Dynamiczny rozwój gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej sprawiły, że Chiny stały się największym trucicielem środowiska na świecie. Zanieczyszczenie powietrza w Państwie Środka jest tak ekstremalne, że w 2015 r. niezależna grupa badawcza Berkeley Earth oszacowała, że chiński smog przyczynia się do 1,6 miliona zgonów rocznie w tym kraju.

Najbardziej zanieczyszczone regiony Chin to północne prowincje przemysłowe. Okolice Shanxi to region dominujący w wydobyciu węgla, a Hebei przoduje w produkcji stali. W tych rejonach emitowane są największe masy pyłu zawieszonego PM 2,5 - cząstek, które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia ludzi, ponieważ mogą się osadzić w płucach. Jednak inne regiony wcale nie są bezpieczniejsze, bo zabójcza chmura rozciąga się (z różnym natężeniem) nad całymi Chinami.