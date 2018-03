Miesięczne wynagrodzenia całkowite na różnych szczeblach zarządzania w branży IT w Warszawie w 2017 r.

Raport wydanego przez Sedlak & Sedlak uwzględnia płacach 1829 osób pracujących w branży IT w Warszawie.

W 2017 roku mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w technologiach informatycznych w Warszawie wyniosła 7081 PLN brutto, czyli na rękę informatycy dostawali nieco ponad 5 tys. zł. To sporo, jak na Polskie warunki. Nic więc dziwnego, że z badania wynika, iż 80,8 proc. pracowników IT jest zadowolonych ze swoich zarobków. Tym bardziej, że 54,2 proc. zarabiało więcej, a 36,1 proc. tyle samo co w 2016 r.

Jednak nie każdy informatyk pracujący w Warszawie zarabia 7 tys. na miesiąc. Połowa szeregowych pracowników w 2017 roku zarabiała w przedziale między 2968 a 4856 złotych brutto. Czym wyższe stanowisko, tym większe wynagrodzenie. Pensje brutto połowy specjalistów wahały się od 4740 do 8947 złotych, a kierowników między 7600 a 14600 zł brutto. Mediana wynagrodzeń dyrektorów wyniosła 19948 zł brutto.