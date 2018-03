Coraz więcej założycieli i inwestorów szuka w Europie Środkowo-Wschodniej miejsca dobrego do rozpoczęcia działalności. Wschodzące centra startupowe korzystają z tego, co analitycy nazywają „decentralizacją” ekosystemu przedsiębiorczości. Sporo właścicieli europejskich firm (41 proc.), ankietowanych w ramach corocznego badania przeprowadzonego przez Inc. 5000 Europe przewiduje, że żadne miasto nie będzie w najbliższych latach dominującym centrum technologicznym – zwłaszcza po brexicie.

To pozostawia drzwi otwarte dla wielu miast, które chcą wykorzystać gasnący blask Londynu – dotychczas przedsiębiorczego hot-spotu Europy. Opierając się na liście Inc. 5000 Europe, na której znalazły się najszybciej rozwijające się firmy prywatne w Europie, a także na raportach firmowych, biorąc pod uwagę wskaźniki kosztów utrzymania i ostatnich godnych uwagi biznesów, wyłoniono sześć zaskakujących centrów technologicznych, które zyskają rozgłos w 2018 roku.