panorama Berlina

W 2017 r. przebadano tysiące miast na całym świecie, aby wyłonić setkę najlepszych dla milenialsów. Do tej liczby dodano jeszcze 10 miast uniwersyteckich, jako że edukacja dla tego pokolenia jest bardzo znacząca. Waga każdej kategorii branej pod uwagę w badaniu zależna jest od tego, co milenialsi cenią najbardziej. W ocenie większą wartość mają np. informacje na temat mieszkań, internetu i uniwersytetów niż rekreacja, czyli przykładowo cena piwa – chociaż i ten czynnik został uwzględniony.

Co przyciąga milenialsów? Zwłaszcza kwitnący ekosystem biznesowy: tam, gdzie łatwiej o sukces dla startupów, tam więcej ludzi z tego pokolenia. Wskaźnik zatrudnienia zostały przyznawane na podstawie danych dotyczących bezrobocia przekazanych przez OECD, Eurostat i US Bureau of Labor. Wysoki wskaźnik zatrudnienia odzwierciedla niskie bezrobocie. W kategorii ekonomicznej znajduję się również wskaźnik startupów oraz wskaźnik turystyczny. Kolejna kategoria to otwartość: tu znaczenie ma wskaźnik równości płci, tolerancja wobec imigrantów, wolność wyboru, wskaźnik, na ile środowisko jest przyjazne wobec osób LGBT. Wspomniana kategoria rekreacji skupia się na życiu nocnym, organizowanych festiwalach etc.