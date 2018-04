Kiedyś studentów ekonomii uczono, że cena pieniądza nie może być ujemna. Ludzie zastanawiali się, do jakich okropności mogłoby dojść, gdyby stopy procentowe ustalane przez banki centralne były na minusie. Dziś ujemne stopy procentowe to rzeczywistość, a przykład Danii pokazuje, że taka polityka pieniężna może wyjść na zdrowie całej gospodarce.

Dania to kraj, który niekonwencjonalną politykę monetarną w postaci ujemnych stóp procentowych testował dłużej niż jakiekolwiek inne państwo. Teoria mówi, że banki centralne obniżają stopy procentowe tylko wtedy, gdy spodziewają się recesji lub wstrząsów na rynkach finansowych. Właśnie dlatego Bank Centralny Danii po raz pierwszy ustalił referencyjną stopę depozytową poniżej zera w 2012 r. Działanie to miało na celu obronę kursu duńskiej korony w relacji do euro. Jak się okazało, niekonwencjonalny ruch miał wpływ nie tylko na poziom notowań duńskiej waluty. Od tego czasu oszczędności Duńczyków osiągnęły najwyższy poziom, a bezrobocie jest najniższe od niemal dekady. Także finanse państwa skorzystały ma niestandardowej polityce monetarnej. Zyski na najwyższych poziomach w historii notował największy bank w kraju, a rynek nieruchomości kwitnie. Zobacz szczegóły.