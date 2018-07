Ile zarabiają dziś programiści? Oto dane z pierwszego kwartału 2018 r.

Z raportu przygotowanego przez No Fluff Jobs, portalu z ogłoszeniami o pracę dla pracowników IT, wynika, że w Polsce programistom żyje bardzo dobrze. A że zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny jest ciągle wysokie, to i ich przyszłość rysuję się w różowych barwach.

Osoba, która włada Javą, JavaScript, .NET, Phytonem czy PHP może liczyć na wynagrodzenie na przeciętnym poziomie 11 tys. złotych brutto w przypadku umowy o pracę. Jeżeli jednak informatyk pracuje na kontrakcie B2B, czyli wystawia faktury za zrealizowane zadania, mediana dochodów rośnie do 12 tys. zł netto. Najniższa oferowana stawka to 8 tys. zł w przypadku stałej umowy o pracę i 10 tys. zł w przypadku B2B. Jak widać nawet najsłabiej opłacani informatycy zarabiają znacznie powyżej średniej krajowej. Przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu 2018 roku w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 10 osób wyniosło 4886,56 zł brutto - podał GUS.