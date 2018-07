Twierdza Europa. Polityka migracyjna dzieli Europę, choć liczba imigrantów spada

To Angela Merkel przed trzema laty powiedziała, by migranci po przekroczeniu europejskich granic przyjeżdżali do jej kraju. Z zaproszenia skorzystało ponad milion osób.

Ale w tym tygodniu kanclerz musiała się pożegnać z polityką „otwartych drzwi”. By zatrzymać w koalicji krnąbrną bawarską CSU, zgodziła się na forsowany przez jej szefa Horsta Seehofera plan zakładający zatrzymywanie na granicy z Austrią osób bez dokumentów. Będą one umieszczane w ośrodkach tranzytowych, gdzie będą mogły złożyć wniosek o azyl i tam czekać na jego rozpatrzenie. Jeżeli migrant zatrzymany na granicy został już zarejestrowany w innym kraju UE, to – zgodnie z unijnym prawem – ma być do niego odesłany.