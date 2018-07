Wynagrodzenia w branży IT to temat, który z pewnością interesuje wiele osób. Zainteresowanie to może wiązać się z faktem, iż jest to niezwykle szybko rozwijająca się branża, wyznaczająca nowe trendy w podejściu do pracownika. W raporcie płacowym dla branży IT - 2018, firma doradztwa HR Sedlak & Sedlak o zamieszczonym na portalu wynagrodzenia.pl sprawdziła, jak kształtują się wynagrodzenia programistów.