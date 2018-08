Chiński odwet za działania Donalda Trumpa skierowany jest w wiele amerykańskich produktów rolnych, ale soja ma szczególne znaczenie w tej rozgrywce. To najważniejszy towar, jaki Chiny importują ze Stanów Zjednoczonych. Nasiona tej rośliny wykorzystywane są do produkcji oleju jadalnego i pasz dla zwierząt. Odpowiadają za około 60 procent eksportu produktów rolnych z USA do Chin, wartego 20 miliardów dolarów.

Przed ogłoszeniem nowych taryf celnych, University of Tennessee przyprowadził badania, z których wynikało, że 25-procentowe cło może spowodować spadek amerykańskiego eksportu o co najmniej 4,5 miliarda dolarów. A gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Dlatego największym beneficjentem wojny celnej będzie Brazylia, największy na świecie dostawca soi, która z pewnością wykorzysta lukę powstałą po Amerykanach.