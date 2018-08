Niemcy to naród, który zrobił najwięcej dla walki o czyste środowisko, najmocniej wspierając nowoczesny przemysł energii odnawialnej. Niestety jest duże prawdopodobieństwo, że mimo wpompowania w modernizację systemu energetycznego i branżę OZE ponad 500 miliardów euro do 2025 r., wyznaczone cele redukcji szkodliwych emisji dwutlenku węgla nie zostaną osiągnięte. A cele Niemców były ambitne.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel, która jako minister środowiska w latach 90. nakreśliła jedne z pierwszych międzynarodowych porozumień klimatycznych organizowanych przez ONZ, w 2007 r. zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 40 procent do 2020 r. w porównaniu do poziomów z 1990 r. Tym czasem Niemiecka Agencja Środowiska podaje, że od 1990 r. do 2017 r. emisję szkodliwych gazów do atmosfery udało się zredukować o 27,7 proc.

Jak widać, do wyznaczonego celu jeszcze daleko, a czasu pozostało już mało. Kłopoty Niemiec w walce o czyste środowisko są ponurym sygnałem dla innych narodów walczących o osiągnięcie własnych celów klimatycznych.