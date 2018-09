Autonomiczne auta są teraz na fali. Jednak Volvo idzie o krok dalej. 5 września 2018 r. w Göteborgu koncern zaprezentował koncepcyjny autonomiczny samochód Volvo 360c, który ma być nie tylko pojazdem do przemieszczania się.

Volvo 360c jest w pełni autonomicznym pojazdem z napędem elektrycznym. Koncepcja nie przewiduje trybu manualnego prowadzenia auta, dlatego nie ma żadnych pedałów ani niczego, co by miało zastąpić kierownicę. Model 360c ma za to inne funkcje, które nie były spotykane dotychczas w samochodach.