Jak kosztowne jest utrzymanie statusu światowego supermocarstwa doskonale wiedzą Stany Zjednoczone. Chiny też aspirują do tego miana, dążąc do rozszerzenia strefy swoich wpływów po oba bieguny. Jednak czy Państwo Środka stać na to, aby być supermocarstwem? Utrzymanie dużej armii, misji dyplomatycznych i udzielanie pomocy zagranicznej to duże koszty. A im strefa wpływów Chin będzie większa, tym większe będą koszty, co może ostudzić ambicje prezydenta Xi Jinpinga. Jak napisał dwa i pół tysiąca lat temu chiński generał Sun Zi w "Sztuce wojennej", "najpierw policz koszty".

Kluczowe pytanie dla Chin to jak wielkim supermocarstwem chce się stać. Z pewnością Chiny chcą dominować na swoim podwórku, czyli w Azji. Na poziomie regionalnym prognozy wzrostu gospodarczego, wielkości populacji i wydatków na obronę sugerują, że do 2030 r. Państwo Środka wyprzedzi USA.

Jednak bycie regionalną potęgą to to samo, co bycie globalnym supermocarstwem. Pojęcie supermocarstwa używane było do do opisania Imperium Brytyjskiego, Związku Radzieckiego i USA.

"Supermocarstwo" "jest krajem, który ma zdolność projekcji dominującej władzy i wpływu na całym świecie, czasami w więcej niż jednym regionie świata, a zatem może wiarygodnie osiągnąć status globalnego hegemona", pisze Alice Lyman Miller, naukowiec w Instytucie Hoovera Uniwersytetu Stanforda oraz była analityk CIA.

Status supermocarstwa wymaga doskonałości w wielu obszarach, wymaga siły ekonomicznej, wojskowej i "miękkiej" (politycznej i kulturalnej).