Wygląda na to, że Tesla w końcu doczeka się poważnej konkurencji ze strony liderów motoryzacyjnego rynku premium. Prezentacja nowego E-Trona od Audi odbyła się w miejscu starego zakładu Forda w Richmond w Kalifornii, po drugiej stronie zatoki od San Francisco i około 35 mil na północ od fabryki Tesli w Fremont.

Z informacji producenta wynika, że pierwsze w pełni elektryczne auto Audi zostanie wyprodukowane w Brukseli i dotrze do Stanów Zjednoczonych w drugim kwartale 2019 r. Cena pięcioosobowego SUVa zaczyna się od 74,8 tys. dolarów i kwalifikuje się do ulgi podatkowej w wysokości 7,5 tys. dol..

"Audi ma napęd elektryczny i to jest nasz pierwszy duży krok", powiedział Scott Keogh, prezes Audi of America przed prezentacją. "Czujemy, że mamy wyjątkowo atrakcyjny produkt".