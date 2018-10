Dziś rozpoczyna się jedna z największych imprez motoryzacyjnych w Europie - Paris Motor Show 2018. Paryski salon samochodowy odbywa się co dwa lata. W tym roku na targach zabraknie jednak kliku dużych producentów. Nieobecni to: Bentley, Ford, Opel, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Volvo i Volkswagen. Mimo to jest co oglądać.a