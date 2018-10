W przeprowadzeniu testów pomogła Inspekcja Handlowa i akredytowane laboratoria UOKiK. Pierwsze testy porównawcze zrealizowano pod koniec 2017 r. - zakupiono artykuły spożywcze w Polsce i ich odpowiedniki w Niemczech. Testy dotyczyły 37 par produktów z takich sklepów, jak Aldi, Kaufland, Lidl, Makro, Netto i Rossmann. W czasie drugiego testu, przeprowadzonego w II kwartale 2018 roku, eksperci kupili w Polsce żywność, która miała etykiety: po polsku (co znaczy, że była produkowana na nasz rynek) i w obcej wersji językowej (co świadczy o tym, że miała trafić na rynki innych krajów Europy Zachodniej).



Łącznie sprawdzono 101 par produktów. Istotne różnice dotyczyły 12 artykułów żywnościowych. Oto one: