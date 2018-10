DPD Today – dostawa tego samego dnia

DPD Today to usługa skierowana przede wszystkim do e-sklepów. Nadawcy mogą wysłać przesyłki w wyznaczonych warszawskich punktach DPD Pickup. Zostaną one doręczone do adresatów jeszcze tego samego dnia. Usługa oferowana jest w dni robocze.

Rozwiązanie to aktualnie dostępne jest na terenie Warszawy, jednak sukcesywnie będzie wprowadzane w kolejnych miastach. W ramach serwisu DPD Today udostępnione są również usługi towarzyszące, między innymi płatność za pobraniem kartą lub BLIKiem u kuriera czy zwrot dokumentów.

– Polski rynek e-commerce cały czas rozwija się dynamicznie, a bez zakupów online nie wyobrażamy już sobie życia. Jest więc naturalne, że konsumenci chcą otrzymać swoje zamówienia jak najszybciej. DPD Today otwiera nowe możliwości przed naszymi klientami – e-sklepami. Już po pierwszych tygodniach od uruchomienia usługi widzimy, że zwiększa ona konkurencyjność sklepów internetowych, gdyż odbiorcy otrzymują swoje zamówienia dosłownie w ciągu kilku godzin – mówi Łukasz Zembowicz, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu DPD Polska

Dostawy nocne – łatwiejsza praca sklepu następnego dnia

Kolejną nowością w ofercie DPD Polska jest usługa dostaw nocnych, zainspirowana wieloletnią współpracą z podmiotami z branży fashion. Jest ona skierowana przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw z różnych sektorów, prowadzących sprzedaż w salonach stacjonarnych. Polega na dostawie towaru do sklepu przez autoryzowanego kuriera w godzinach nocnych (22.00 – 6.00). Jego zadaniem jest rozładowanie zamówienia w magazynie w sposób ustalony wcześniej ze sklepem. Oznacza to, że pracownicy nie muszą zajmować się w godzinach pracy czynnościami związanymi z zatowarowaniem, gdyż przyjęcie dostawy odbywa się w godzinach nocnych bez ich udziału. Korzyści dla sklepu to znaczna oszczędność czasu i usprawnienia organizacyjne dzięki odciążeniu pracowników od czynności związanych z przyjęciem towaru i rozlokowaniem go w odpowiedni sposób w magazynie sklepu stacjonarnego.

– Pomysł na tę usługę powstał w wyniku obserwacji trendów panujących wśród sieci odzieżowych. Ich logistyka polega na regularnych nocnych dostawach partii towaru z centralnego magazynu do placówek. Przeniesienie tego modelu dostaw do sklepów innych branż pozwala znacznie usprawnić procesy logistyczne naszych klientów. Towar trafia do magazynu sklepu jeszcze przed otwarciem, tak więc pracownicy mogą szybciej przygotować salon do rozpoczęcia sprzedaży. Taka zmiana procesu dostaw znacznie poprawia organizację i komfort pracy personelu sklepu stacjonarnego – komentuje Łukasz Zembowicz.

Usługa dostaw nocnych może być ściśle dostosowana do potrzeb i wymagań kontrahenta.

O DPD Polska



DPD Polska [dpd.com.pl] jest częścią DPDgroup, drugiej pod względem wielkości międzynarodowej sieci kurierskiej w Europie. Jest wiodącą firmą na polskim rynku. Z DPD kooperuje prawie 6 tys. kurierów. Grupa kapitałowa DPD Polska obejmuje firmę kurierską DPD wraz ze spółką DPD Strefa Paczki zarządzającą niemal 2000 punktów nadań i odbiorów Pickup, której oferta przeznaczona jest dla klientów indywidualnych i mniejszych przedsiębiorstw, oraz firmę spedycyjną ACP Global Forwarding. Dzięki innowacyjnym technologiom, znajomości lokalnej specyfiki i doskonałej obsłudze, DPD dostarcza usługi najwyższej jakości nadawcom i odbiorcom paczek. W 2016 r. DPD Polska wprowadziła jako pierwsza na rynku możliwość dokonania płatności za pobranie kartą u kuriera.



DPDgroup doręcza codziennie 4,8 mln przesyłek na całym świecie w sposób neutralny dla środowiska. Jest siecią kurierską holdingu GeoPost, który należy do poczty francuskiej La Poste. GeoPost w 2017 r. zanotowała przychody w wysokości 6,8 mld euro.