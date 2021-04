By uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego należy spełniać ściśle określone kryteria oraz przystąpić do egzaminu pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Kandydaci, którzy uzyskają wynik pozytywny, zostają wpisani na listę tłumaczy przysięgłych po złożeniu ślubowania wobec Ministra Sprawiedliwości. Kwestie te reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, obowiązująca od 27 stycznia 2005 roku.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

By móc wykonywać zawód tłumacza przysięgłego, trzeba spełnić określone warunki:

posiadać obywatelstwo polskie, kraju członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub innego państwa- na zasadach wzajemności;

znać język polski;

być absolwentem wyższej uczelni;

posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

być osobą niekaraną;

uzyskać pozytywny wynik z egzaminu sprawdzającego umiejętności tłumaczenia.

Co zrobić, by móc przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Osoba, która chciałaby przystąpić do egzaminu, swój zamiar w formie pisemnej (formularz) musi zgłosić na adres Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

Wydział Tłumaczy Przysięgłych

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

skr. poczt. 33

W zależności od nadesłanych wniosków, przewodniczący Komisji wyznacza datę egzaminu. Kandydaci zostają o niej poinformowani, co najmniej 21 dni przed danym dniem.

Choć wpis na listę tłumaczy przysięgłych ma miejsce dopiero, gdy kandydat spełnia wszystkie wymagania, to do egzaminu można przystąpić wcześniej - np. przed uzyskaniem obywatelstwa polskiego czy dyplomu uczelni wyższej.

Jak przebiega egzamin na tłumacza przysięgłego?

Na egzamin składają się dwie części - pisemna oraz ustna.

Pierwsza z nich trwa cztery godziny. Podczas nich, przystępujący muszą przetłumaczyć dwa teksty z języka obcego ona język polski oraz dwa z języka polskiego na obcy. Co najmniej jeden tekst z każdej grupy stanowi pismo sądowe, urzędowe albo tekst prawniczy.

W części ustnej, egzaminowani zostają poproszeni o przetłumaczenie 2 tekstów z języka obcego na polski metodą a vista - kandydat otrzymuje dokument, który ma przełożyć w formie pisemnej.

Dodatkowo, na część tą składa się też tłumaczenie konsekutywne dwóch tekstów z języka polskiego na obcy. Wówczas to egzaminator odczytuje lub odtwarza dany tekst, robiąc przerwy na tłumaczenie przez kandydata.

Ile kosztuje egzamin na tłumacza przysięgłego?

Po otrzymaniu pisma z wyznaczoną datą egzaminu, kandydaci mogą uiścić wymaganą opłatę. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, koszt egzaminu wynosi 800 złotych. Kwotę należy wpłacić na konto:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Dyrektora Generalnego

00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11

nr konta: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

z dopiskiem "za egzamin tłumacza przysięgłego"

Kiedy zostaje się tłumaczem przysięgłym?

Prawo wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego nabywa się dopiero po wpisie na listę tłumaczy przysięgłych (by go uzyskać, niezbędne jest złożenie wniosku) i złożeniu ślubowania wobec Ministra Sprawiedliwości.

>>> Czytaj też: Najważniejsze języki świata. Warto wiedzieć, których się uczyć