Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 r. wzrosły rok do roku o 1,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc.

Antoniak wskazał, że wstępny odczyt wskazywał na wzrost cen konsumenckich o 1,8 proc. r/r. "Ceny towarów wzrosły we wrześniu o 2,0 proc. r/r, a ceny usług o 1,5 proc. r/r. We wrześniu roczne tempo wzrostu żywności wzrosło do 2,3 proc. r/r, z 2,1 proc. r/r w sierpniu. Ceny w kategorii transport zwiększyły o 7,0 proc. r/r, przy wzroście cen paliw o 12,0 proc. r/r. W sierpniu paliwa zdrożały o 15,3 proc. r/r. Wzrost cen w transporcie podniósł roczny wskaźnik CPI o 0,60 pkt. proc., ceny żywności o 0,52 pkt. proc, a ceny związane z mieszkaniem o 0,51 pkt. proc. Niższe ceny łączności obniżyły roczny wskaźnik CPI o 0,18 pkt. proc., a niższe ceny odzieży i obuwia o 0,17 pkt. proc." - dodał analityk.

Antoniak ocenił, że niższa presja ze strony cen paliw oraz łączności przełożyły się na spadek inflacji we wrześniu. Do końca 2018 r. inflacja powinna pozostać w przedziale 1,5-2,0 proc. r/r, a pod koniec pierwszego kwartału 2019 r. - prognozuje bank - powrót inflacji do celu NBP. "Nasz scenariusz bazowy zakłada, że do pierwszej podwyżki stóp procentowych dojdzie w czwartego kwartału 2019 r., a na koniec 2019 r. stopa referencyjna wyniesie 1,75 proc." - podsumował analityk. (PAP)

autor: Michał Boroń