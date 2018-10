GUS: w ciągu trzech kwartałów liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 4,4 proc.

Źródło: PAP

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła od stycznia do końca września o 4,4 proc., do 129,7 tys. wobec tego samego okresu przed rokiem - poinformował we wtorek GUS.