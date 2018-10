PwC: Wartość rynku mediów i rozrywki w Polsce wzrośnie do 13,4 mld USD w 2022 r.



Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Rynek mediów i rozrywki w Polsce będzie rozwijał się w średniorocznym tempie 3,5%, aby osiągnąć wartość 13,4 mld USD na koniec 2022 r. wobec 10,6 mld USD na koniec 2018 r., wynika z raportu PwC "Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2018-2022".

"Szacujemy, że w przypadku reklamy internetowej w Polsce średnioroczne tempo wyniesie średniorocznie 12,5% i na koniec okresu jej wartość wyniesie blisko 1,7 mld USD wobec 1,1 mld USD na koniec 2018 r." - powiedział partner w PwC Paweł Wesołowski podczas spotkania z dziennikarzami.

Dodał, że rynek ten będzie rósł m.in. dzięki temu, że nastąpi przesuwanie wydatków reklamowych na urządzenia mobilne.

Największe wzrosty w tym okresie (2018-2022) obok reklamy internetowej zanotuje OTT, czyli wideo w serwisach streamingowych bez udziału operatorów telewizyjnych. PwC szacuje jej dynamikę średnioroczną na poziomie 13,3%.

"Naszemu rynkowi nie szkodzi blokowanie reklam. Z kolei w Stanach Zjednoczonych widzimy coraz większe ściąganie budżetów do Amazona, który do tej pory utożsamiany był z platformą handlową" - wskazał Wesołowski.

"Reklama telewizyjna będzie rosła średniorocznie o 3,6%. Ale według naszych prognoz spodziewamy się, że za pięć lat rynek reklamy telewizyjnej będzie o 1/3 mniejszy od rynku reklamy internetowej choć wciąż będzie jedną z istotnych składowych sektora mediów i rozrywki" - powiedział także partner.

Według PwC, wartość polskiego rynku reklamy telewizyjnej wyniesie 1,1 mld USD w 2022 r. wobec 0,95 mld USDF na koniec 2018 r.

Rynek prasy codziennej w Polsce będzie spadał średniorocznie o 0,6%. Globalnie ten spadek ma wynieść 2,4%.

Zdaniem dyrektora ds. transformacji cyfrowej w PwC Michała Kreczmara, wyzwaniem dla wydawców w Polsce pozostaje zwiększenie liczby czytelników płatnych serwisów internetowych i osiąganie większych przychodów z działalności w sieci.

Eksperci PwC zwracają uwagę, że OTT wbrew wcześniejszym przewidywaniom, jak na razie nie zastępuje tradycyjnej telewizji, jest raczej uzupełnieniem i rozwija się równolegle. Pomimo silnego wzrostu do 2022 r. segment ten globalnie będzie stanowił 26% rynku subskrypcji telewizyjnej.

"Światowy sektor mediów i rozrywki do 2022 r. będzie rozwijał się w średniorocznym tempie 4,4%. Dzięki temu jego wartość wyniesie pod koniec badanej perspektywy niemal 2,4 bln USD z 2,03 bln USD. Najdynamiczniej rozwijać się będą rynki w takich krajach, jak Indie i Indonezja, najwolniej w krajach Europy Zachodniej - Austrii, Belgii czy Danii" - powiedział także Kreczmar.

Eksperci PwC zwracają uwagę, że globalnie największy wzrost do 2022 r. zanotuje segment wirtualnej rzeczywistości (VR), który średniorocznie ma rosnąć o 40,4%.

"Technologia VR znajduje się dopiero w fazie „instalacji" i tak na prawdę te wzrosty są liczone od bardzo niskiej bazy" - wskazał Kreczmar.

W raporcie eksperci zwrócili także uwagę na wyzwania, które w najbliższym czasie mogą mieć istotny wpływ na branże mediów i rozrywki. Jednym z nich jest rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które weszło w życie w maju br. Z kolei w przypadku platform streamingowych zgodnie z nowymi regulacjami UE (czekającymi na zatwierdzenie przez państwa członkowskie) przynajmniej 30% treści oferowanych przez dostawców VOD będzie musiało być wyprodukowanych na terenie Unii i materiały te będą musiały być odpowiednio wyeksponowane w ich ofercie.

(ISBnews)