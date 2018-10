GUS: Ceny producentów wzrosły o 2,9% r: r we wrześniu; konsensus: 2,9%



Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły we wrześniu br. o 2,9% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 3% r/r w sierpniu), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym ceny we wrześniu wzrosły o 0,4%.

Analitycy ankietowani przez ISBnews spodziewali się, że w przypadku cen producentów we wrześniu 2018 r. odnotowaliśmy od 2,5% wzrostu r/r do 3,1% r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 2,85% r/r (wobec wzrostu o 3% r/r w sierpniu br.).

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2018 r. wzrosły o 3,3% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,4% w ujęciu miesięcznym.

(ISBnews)