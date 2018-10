Całbecki otrzymał w okręgu toruńsko-włocławskim 68,5 tys. głosów przy łącznej liczbie 81,4 tys. oddanych głosów na listę Koalicji Obywatelskiej. Dzięki jego wynikowi do sejmiku wejdą także Leszek Pluciński, Anna Lubańska oraz Jacek Gajewski. Cztery lata temu Całbeckiego poparło prawie 45 tys. wyborców.

Według informacji PAP PiS w okręgu toruńsko-chełmińskim zdobył łącznie 34,4 tys. głosów. Pozwoli to na zdobycie jednego mandatu przez lidera listy Przemysława Przybylskiego, którego poparło ok. 19,5 tys. wyborców. Wynik drugiego na liście PiS Mariusza Kałużnego - jest o ok. 6850 głosów lepszy od wyników wszystkich trzech kandydatów PO, którzy wejdą do sejmiku dzięki rezultatowi Całbeckiego, ale nie daje mandatu jego partii i jemu samemu.

W okręgu nr 1 - Bydgoszcz Koalicja Obywatelska zdobędzie 3 mandaty a PiS 2. W sejmiku kolejnej kadencji zasiadali będą Roman Jasiakiewicz (ok. 26,3 tys. głosów), wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski - ok. 17,7 tys. głosów oraz Łukasz Krupa - ok. 5 tys. głosów. Z PiS mandat wywalczyli Michał Krzemkowski - ok. 17 tys. głosów oraz były prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz - ok. 7,2 tys. głosów.

Podział mandatów w innych okręgach nie jest jeszcze znany, ale jak informowała wcześniej PAP za źródłem zbliżonym do komitetu KO - wynik tego pozwoli na zdobycie kilkunastu mandatów i zbudowanie większości z PSL.

Dotychczas w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego zasiadało 33 radnych. Od tego roku będzie ich 30. Większość w poprzedniej kadencji miała koalicja PO i PSL. Nieoficjalne cząstkowe wyniki przekazane PAP wskazują, że po wyborach 2018 r. w sejmiku nie zajdą najprawdopodobniej znaczące zmiany.

Wojewódzka komisja wyborcza nadal oczekuje na część powiatowych protokołów z wyborów sejmikowych. Niektóre dotrą we wtorek i dopiero wtedy mają być znane oficjalne wyniki głosowania.(PAP)

autor: Tomasz Więcławski