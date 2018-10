GUS: przerób ropy naftowej we wrześniu wzrósł o 0,9 proc. rdr

Źródło: PAP

Przerób ropy naftowej we wrześniu 2018 r. wzrósł o 0,9 proc. rdr, do 2.264 tys. ton - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.