Emilewicz: dla polskich firm włączenie się w transformację cyfrową 4.0 to być, albo nie być na globalnym rynku

Źródło: PAP

Dla firm z sektora przemysłu włączenie się w transformację cyfrową 4.0 to być, albo nie być na globalnym rynku - powiedziała we wtorek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Ma w tym pomóc projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, który przyjął we wtorek rząd.