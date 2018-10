Komisje wyborcze w Gliwicach i Jaworznie jako ostatnie wśród 71 miast woj. śląskiego przekazały oficjalnie wyniki głosowania w wyborach prezydentów tych miast. Potwierdziły tym samym wcześniejsze nieoficjalne wyliczenia, zgodnie z którymi obaj dotychczasowi prezydenci zwyciężyli już w pierwszej turze.

63-letni Zygmunt Frankiewicz sprawuje w Gliwicach władzę nieprzerwanie od 1993 r. To najdłużej urzędujący prezydent w Polsce - wkrótce rozpocznie ósmą kadencję. Startował z listy komitetu Koalicja dla Gliwic. W tegorocznych wyborach poparła go też Koalicja Obywatelska. W niedzielę zagłosowało na niego 50 260 wyborców. Dotychczasowy prezydent pokonał posła PiS Jarosława Gonciarza, na którego głos oddało 13 490 gliwiczan (19,42 proc.), Bernarda Fica (SLD Lewica Razem) – 3292 głosy (4,74 proc.) i Mirosławę Sander (Kukiz '15) – 2430 głosy (3,5 proc.)

Komitet Frankiewicza wygrał także wybory do gliwickiej Rady Miasta, zdobywając 11 mandatów (40,54 proc. głosów). Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 8 radnych (24,42 proc.), a Koalicja Obywatelska 6 (23,33 proc.).

Frankiewicz należy do najbardziej doświadczonych polskich samorządowców. Od 1990 r. zasiadał w Radzie Miasta Gliwice, od lutego do września 1993 r. był jej przewodniczącym. W 1993 r. Rada powołała go na stanowisko prezydenta, później wygrywał w wyborach bezpośrednich.

W poprzednich wyborach, w 2014 r., przy około 30-procentowej frekwencji, Frankiewicz także zwyciężył już w pierwszej turze, pokonując obecnego wojewodę śląskiego, wówczas miejskiego radnego Jarosława Wieczorka (PiS) oraz ówczesnego posła, późniejszego ministra sprawiedliwości i wiceszefa Platformy Obywatelskiej Borysa Budkę.

W latach 1995-2000 i 2003-2015 Frankiewicz pełnił społecznie funkcję przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – największego regionalnego stowarzyszenia samorządowego w Polsce. W 2014 r. został wybrany przewodniczącym Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Od 2015 r. jest prezesem Związku Miast Polskich.

W Jaworznie rządzący tym miastem od 2002 r. bezpartyjny, 56-letni Paweł Silbert uzyskał poparcie 64,61 proc. głosujących - poparło go 23 511 osób. Na posła PO Pawła Bańkowskiego głosowało 11 188 wyborców (30,74 proc.), a na Dawida Bógdała z lokalnego komitetu 1692 (4,65 proc.)

Komitet wyborczy prezydenta Silberta "Jaworzno moje miasto" nie zdobył jednak większości w Radzie Miasta, uzyskując 7 mandatów (31,37 proc. poparcia). Wygrała Koalicja Obywatelska, wprowadzając do rady 9 radnych (32,05 proc.). PiS będzie miał w Jaworznie 7 radnych (27,7 proc.). (PAP)

autorzy: Krzysztof Konopka, Marek Błoński, Mateusz Babak