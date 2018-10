"Zależy nam na tym, żeby wojsko polskie było bardzo dobrze przygotowane do wyzwań, jakie niewątpliwie czekają nas wszystkich. Myślę tu o budowaniu zdolności obronnych naszej ojczyzny, o współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, o naszej współpracy z wojskami Stanów Zjednoczonych" – powiedział Błaszczak po spotkaniu z dowódcą Operacyjnych Rodzajów Sił Zbrojnych generałem Tomaszem Piotrowskim i kierownictwem ćwiczeń ANAKONDA-18.

Szef MON przypomniał, że ćwiczenia Anakonda odbywają się od 2006 r. co dwa lata. Jak poinformował, tegoroczna edycja ćwiczenia ma być poświęcona w dużej mierze siłom lotniczym - współdziałanie polskich i sojuszniczych sił powietrznych w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej, będzie jednym z narodowych celów ćwiczenia.

"Będziemy też koncentrowali się na współdziałaniu wszystkich rodzajów sił zbrojnych (...) Zadaniem, jakie zostało postawione, jest sprawdzenie gotowości, zdolności i interoperacyjności poszczególnych formacji" – dodał Błaszczak.

Gen. Tomasz Piotrowski poinformował, że tegoroczne ćwiczenie ma dać możliwość do integracji wojskowych struktur dowodzenia z "pozawojskowym łańcuchem dowodzenia państwem w zakresie obronności i przeciwdziałania zaistnieniu sytuacji kryzysowych". Jak dodał, w ćwiczenie mają być czynnie zaangażowane dowództwa i struktury NATO, "te z którymi na co dzień współpracujemy, wspólnie budujemy zdolność do obrony i poprawy bezpieczeństwa w tej części Europy".

Zdaniem Piotrowskiego, dwa główne etapy ćwiczenia to: ćwiczenie taktyczne, gdzie wojska będą przeciwdziałać zagrożeniom o charakterze hybrydowym w różnych lokalizacjach, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Ten etap będzie prowadzony od 7 do 16 listopada.

Drugim etapem będzie ćwiczenie dowódczo-sztabowe, prowadzone od 26 listopada do 6 grudnia, podczas której mają zostać przygotowane, sprawdzone pod kątem osiągniecia gotowości stanowiska dowodzenia, które będą realizowały zadania w ramach sojuszniczej operacji obronnej. Ważnym elementem tego etapu będzie sprawdzenie zdolności Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód z siedzibą w Elblągu do działania według standardów sojuszniczych.

W ćwiczeniu uczestniczyć będą struktury dowodzenia NATO: Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych NATO Brunssum, Wielonarodowy Korpus Północno Wschodni oraz Sojusznicze Dowództwo Wojsk Lądowych.

Ćwiczenie ANAKONDA-18 będzie największym ćwiczeniem SZ RP w 2018 roku, organizowanym przez Polskę. W ćwiczeniu będą uczestniczyć żołnierze z 10 krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz struktur dowodzenia i sił NATO. Na poligonach w Polsce ćwiczyć będzie około 12 500 żołnierzy, także na akwenie Morza Bałtyckiego, a blisko 5000 żołnierzy, po raz pierwszy w edycji tego ćwiczenia, w Estonii, Litwie i na Łotwie. (PAP)

Autor: Krzysztof Kowalczyk