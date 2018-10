Jakubiak był w poniedziałek w radiu RMF FM pytany o relacje w ugrupowaniu i przyszłość po nocnych - po części wulgarnych - tweetach przywódcy ruchu, Pawła Kukiza, pod adresem innych polityków.

Jakubiak na pytanie, czy będzie zabiegał o przywództwo w klubie zapewnił: "w Kukiz’15 to przywództwo jest przypisane do Pawła Kukiza". Dodał, że dla niego "ewentualność odejścia z klubu to jest ewentualność na samym końcu". Na pytanie o możliwość przejścia, do któregoś z kół, do których odeszli ostatnio dwaj działacze Kukiz'15, Jakubiak odpowiedział: "Nie sądzę".

Odnosząc się do prób nakłonienia go przez posłów PiS do zmiany przynależności klubowej Jakubiak powiedział: "Ja takie propozycje posiadam od początku i za każdym razem odpowiadam identycznie".

"Myślę, że reorganizacja musi nastąpić" - powiedział poseł o przyszłości Kukiz'15. Zastrzegł, że jest to ruch Pawła Kukiza. "Ja uważam, że trwanie w formie stowarzyszenia może być, ale jako pierwszy stopień do organizacji politycznej" - zaznaczył Jakubiak.

"Ja jako w zasadzie jedyny dzisiaj w stowarzyszeniu Kukiz'15 mówię, że partia jest organizmem prawnym do prowadzenia polityki ogólnopolskiej. Jesteśmy ugrupowaniem ogólnopolitycznym; my po prostu, zwyczajnie nie możemy biec za pociągiem, bo my nigdy pociągu nie dogonimy" - argumentował. "Pociąg ma pieniądze" – dodał poseł, wskazując na różnice w nakładach na kampanię wyborczą między Kukiz'15, a ugrupowaniami, które korzystają z dotacji.

Na pytanie, czy zamierza powołać partię, odrzekł: "Rozważam taką sytuację, taki ruch. Mówię o nim już od ponad dwóch lat i dalej nie mogę patrzeć, jak brniemy. My wegetujemy dzisiaj jako ugrupowanie. Musimy zrobić krok do przodu. Muszę to powiedzieć, czy to się Pawłowi Kukizowi podoba czy nie".

"Trzeba założyć partię, Paweł nie musi wstępować do tej partii, natomiast partia musi być wsparciem dla ruchu Kukiz’15 w absolutny sposób" - podkreślił. Zadeklarował, że zaprosiłby do partii także byłych posłów klubu Kukiz‘15. Zapewnił, że nie byłaby to satelicka partia PiS. "Ja w ogóle PiS-u nie widzę w tych rozgrywkach" - powiedział.

W nocy z piątku na sobotę na twitterowym koncie Pawła Kukiza zamieszczono serię wpisów odnoszących się do innych polityków; część wpisów była ordynarna. W piątek z ruchu Kukiz'15 odszedł Jakub Kulesza i przystąpił do partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Wcześniej z klubu odszedł Adam Andruszkiewicz. Jakubiak na Twitterze życzliwie wyraził się o obu posłach. Kukiz zareagował wpisem "Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz!"

W sobotę Kukiz sugerował, że wpisy mógł umieścić ktoś, kto miał dostęp do jego konta, w niedzielę przeprosił za wpisy, tłumacząc je odreagowaniem po ciężkiej kampanii. "Przypomniałem sobie, że to jednak piątkowa noc przejęła i mnie i moje konto na tweeterze... Kogo nigdy w życiu taki +piątek+ nie przejął - niech pierwszy rzuci kamieniem!" - napisał na Facebooku (pisownia oryginalna - PAP).