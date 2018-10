"Jesteśmy bardzo zadowoleni z działania KAS po ich przekształceniu, ale według nas potrzebują one modernizacji. Dlatego będziemy wnioskować o przyjęciu uchwały przez Radę Ministrów o modernizacji KAS. Po pierwsze, chodzi o modernizację w wymiarze miękkim, czyli niezbędne są inwestycje w ludzi, chodzi o podwyższenie wynagrodzeń, a drugi element - to zakup m.in. sprzętu czy doposażenie przejść granicznych" - zapowiedziała Czerwińska podczas spotkania z dziennikarzami.



Dodała, że uchwała ma dotyczyć modernizacji KAS w latach 2019-2022, ale główny ciężar nastąpi w 2020-2022 r., gdyż budżet na przyszły rok jest obecnie procedowany.



"Szacujemy, że na wynagrodzenia przeznaczymy 660 mln zł. Liczymy, że łączne wydatki wyniosą 1,9 mld zł na modernizację na lata 2020-2022 r. Ale chcemy już w 2019 r. zacząć inwestować ze środków własnych, dokonując pewnych przesunięć wewnątrz naszego resortu" - wyjaśniła Czerwińska.



Dodała, że po przyjęciu w ubiegłym tygodniu wiele ustaw przez parlament kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie w przyszłym roku prac nad projektem dotyczącym podatków dochodowych.



"Do końca przyszłego mam nadzieję, że zostanie opracowany pakiet dotyczący podatków dochodowych, gdzie chcemy, aby był prosty PIT, w którym mówimy o dochodach osób fizycznych uzyskiwanych z różnych źródeł. Kolejne dotyczy opodatkowania działalności gospodarczej i podatku od zysków kapitałowych" - wymieniła minister.



Wiceminister Filip Świtała podkreślił, że w przyszłym roku odbędą się prace koncepcyjne nad tymi rozwiązaniami.



"To trzeba zrobić niezależnie od tego, jak będzie się układać kalendarz polityczny. Przyszły rok spędzimy na pracy koncepcyjnej i uchwalimy zapewne podczas prac parlamentarnych w 2020 r." - dodał Świtała.