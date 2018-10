KPMG i PZPM: Produkcja samochodów ogółem spadła o 5,9% r: r w I-III kw. 2018 r.



Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Liczba pojazdów samochodowych wyprodukowanych w Polsce w pierwszych III kwartałach 2018 r. wyniosła 496,6 tys., tj. o 5,9% mniej niż rok wcześniej, wynika z raportu KPMG w Polsce i PZPM "Branża motoryzacyjna. Edycja Q4/2018".

Po III kw. produkcja samochodów osobowych spadła (345,5 tys. szt., -13,2% r/r), wzrosła natomiast produkcja pojazdów do transportu publicznego (+15,4%) i samochodów dostawczych i ciężarowych, w tym ciągników drogowych (+17,1%) do blisko 150 tys. sztuk, podano także.

"Od stycznia do czerwca 2018 r. eksport produktów motoryzacyjnych z Polski wzrósł o 3,4% r/r i wyniósł 18 mld euro. Spadki odnotowano w kategorii samochodów osobowych - wartość eksportu spadła o 12% oraz w kategorii jednośladów, których wartość eksportu była o blisko 45% mniejsza niż w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)