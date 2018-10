"Dzisiejsza sesja przebiega bez dużych zmian. Po wczorajszym dużym wzroście, EUR/PLN ustabilizował się trochę poniżej 4,33 (...). Na giełdach też dziś niewiele się dzieje dziś, a waluty regionu też się ustabilizowały. Także to, co dzieje się na złotym jest spójne z tym, co dzieje się na globalnych rynkach" - powiedział PAP Biznes Sulewski.

Zdaniem ekonomisty, kurs EUR/PLN nie powinien przebić oporu na poziomie 4,34 i w najbliższym czasie jest szansa na umocnienie złotego.

"Wczoraj przebiliśmy opór na 4,32, a więc szanse, że w najbliższych dniach EUR/PLN mógłby jeszcze zbliżyć się do 4,34. To jest kolejny ważny poziomom i maksimum z początku września (...). W bazowym scenariuszu zakładam, że globalny nastrój powinien jednak być raczej sprzyjający dla złotego" - powiedział.

"W ostatnich tygodniach indeksy giełdowe raczej spadały, a obligacje zyskiwały. Sądzę, że rentowności bunda i Treasuries zbliżyły się do poziomów wsparcia z ostatnich miesięcy. Myślę, że po tak silnym umocnieniu potencjał do dalszego spadku rentowności jest niewielki i zakładam, że to, co obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach może się odwrócić, czyli wystąpi realizacja zysków na rynku obligacji, natomiast indeksy giełdowe mogą trochę wzrosnąć. Z tego tytułu jest szansa, że EUR/PLN nie będzie kontynuował wzrostów powyżej 4,34. Nawet jeśli zbliżyłby się do tego poziomu to tylko na chwilę i w kolejnych dniach złoty może odreagować straty do dolara i do euro" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Zdaniem Sulewskiego, w najbliższym czasie może pojawić się presja na realizację zysków z ostatniego spadku rentowności krajowych SPW.

"W ostatnich dniach i tygodniach dość mocno zyskiwaliśmy i dziś rentowności na środku i na długim końcu rosną o 2-3 pb (...). Z zagranicy może pojawić się presja na realizację zysków z ostatniego spadku rentowności krajowych SPW. W ciągu najbliższych dni czy tygodni dochodowość obligacji 10-letnich nie powinna wzrosnąć powyżej 3,24 proc." - powiedział.

wtorek wtorek poniedziałek 16.40 9.35 15.50 EUR/PLN 4,3278 4,3293 4,3209 USD/PLN 3,8073 3,8064 3,7989 CHF/PLN 3,7917 3,797 3,7966 EUR/USD 1,1366 1,1373 1,1374 DS1020 1,53 1,52 1,52 DS1023 2,43 2,41 2,41 WS0428 3,17 3,15 3,13

(PAP Biznes)