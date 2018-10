"We wrześniu zadłużenie w krajowych SPW wzrosło o 4,4 mld zł do poziomu 639,4 mld zł, w tym wobec banków krajowych o 0,8 mld zł (do 262,0 mld zł), krajowych inwestorów pozabankowych o 1,5 mld zł (do poziomu 187,4 mld zł) i inwestorów zagranicznych o 2,1 mld zł (do 190,0 mld zł)" - napisano.

"W rezultacie udział banków w zadłużeniu w krajowych SPW na koniec września obniżył się do 41,0 proc. (41,1 proc. na koniec sierpnia), a udział nierezydentów symbolicznie wzrósł do 29,7 proc. (29,6 proc.). Udział krajowych inwestorów pozabankowych nie zmienił się w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniósł 29,3 proc." - dodano.

Banki zwiększyły zaangażowanie we wrześniu do 262,0 mld zł z 261,2 mln zł w sierpniu. (PAP Biznes)