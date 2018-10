S&P podtrzymał rating PZU na poziomie A-, perspektywa stabilna



Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymał rating Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) na poziomie A-, podała agencja. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Stabilna perspektywa odzwierciedla nasz pogląd, według którego grupa utrzyma bardzo silną pozycję konkurencyjną i będzie wykorzystywać możliwości wzrostu w sektorach ubezpieczeń, zarządzania aktywami i bankowości, utrzymując jednocześnie poziom adekwatności kapitałowej powyżej poziomu AAA w latach 2018-2020, podano w komunikacie.

Agencja podkreśla, że w I poł. 2018 r. zysk z działalności bankowej odpowiadał za ok. 20% skonsolidowanego zysku netto i oczekuje, że podobne proporcje zostaną utrzymane do końca 2020 r.

Udział PZU w kapitale Pekao wynosi 20%, zaś 12,8% należy do Polskiego Funduszu Rozwoju. Z kolei PZU SA, PZU Życie oraz TFI PZU posiadają łącznie 32,22% udziałów w kapitale Alior Banku.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)