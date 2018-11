PKW przekazała też, że według stanu na godz. 16.30 zanotowano 102 incydenty związane z II turą wyborów samorządowych - odnotowano 10 przestępstw i 92 wykroczenia.

"PKW na podstawie danych otrzymanych od 7 tys. 687 obwodowych komisji wyborczych na ogólna liczbę właśnie 7 tys. 687 komisji, a więc wszystkich, informuje, że w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, według stanu na godz. 17 w dn. 4 listopada br., liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach z których otrzymano dane, wyniosła 9 mln 493 tys. 554 osoby. Wydano 3 mln 676 tys. 459 kart do głosowania osobom uprawnionym, co stanowi 38,73 proc." - powiedział zastępca przewodniczącego PKW sędzia Sylwester Marciniak.

Jak przekazano do godz. 17 najwyższą frekwencję odnotowano w województwie lubelskim - 42,93 proc.; najniższą - w województwie śląskim - 34,56 - proc.

Dane o frekwencji na godz. 17 w poszczególnych województwach - jak poinformowała PKW - przedstawiają się następująco: w dolnośląskim - 36,24 proc., kujawsko-pomorskim - 37,15 proc., lubelskim - 42,93 proc., lubuskim - 36,12 proc., łódzkim - 39,24 proc., małopolskim - 41,18 proc., mazowieckim - 40,78 proc., opolskim - 36,42 proc., podkarpackim - 40,92 proc., podlaskim - 39,19 proc., pomorskim - 40,19 proc., śląskim - 34,56 proc., świętokrzyskim - 41,69 proc., warmińsko-mazurskim - 37,79 proc., wielkopolskim - 37,43 proc. i w woj. zachodniopomorskim - 34,65 proc.

Jeśli chodzi o największe miasta, to frekwencja w Gdańsku do godz. 17 wyniosła 42,42 proc., w Kielcach - 40,91 proc., w Krakowie - 41,56 proc., w Olsztynie - 38,66 proc., w Szczecinie - 30,96 proc.

"W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Bałtów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie - 69,15 proc." - powiedział Marciniak.

Sędzia Marciniak zaznaczył, że w poprzednich wyborach samorządowych w 2014 r. w drugiej turze o godz. 17.30 frekwencja wynosiła 32,33 proc., a więc w obecnych wyborach jest wyższa. Z kolei w stosunku do pierwszej tury tegorocznych wyborów samorządowych frekwencja o godz. 17 jest niższa o 3 pkt proc., bo 21 października o tej porze wyniosła 41,65 proc.

Natomiast członek PKW sędzia Arkadiusz Despot-Mładanowicz poinformował, że zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji do godz. 16:30 odnotowano 10 przestępstw związanych z wyborami - o cztery więcej w porównaniu z danymi z godz. 11.30. "Większość tych czynów dotyczyła kradzieży banerów, czy też uszkodzenia plakatów wyborczych, bądź banerów" - wskazał.

Odnotowano także 92 wykroczenia, czyli o 22 więcej w stosunku do liczby wykroczeń odnotowanych na godz. 11.30. "Najwięcej wykroczeń dotyczyło usuwania ogłoszeń, agitacji wyborczej. Pojawił się jeden przypadek głosowania więcej niż jeden raz w tych samych wyborach, a więc jedna osoba chciała jeszcze raz oddać głos, to jest komunikat z Radomia" - powiedział sędzia Despot-Mładanowicz.

"W sumie odnotowano 102 incydenty na godz. 16.30, a więc o 26 więcej w stosunku do danych na godz. 11.30" - zaznaczył Despot-Mładanowicz. Jak mówił w związku z drugą turą wyborów na godz. 16.30 było zaangażowanych 17 tys. 536 funkcjonariuszy. Dodał, że na godz. 16.30 zostało użytych 113 psów służbowych.

Członkowie PKW - pytani przez dziennikarzy, kiedy można spodziewać się oficjalnych wyników głosowań w drugiej turze - poinformowali, że wyniki te poznamy najprawdopodobniej w poniedziałek. "Jeżeli chodzi o kwestię obwieszczenia o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów sądzę, że to się odbędzie w dniu jutrzejszym" - powiedział sędzia Marciniak. Jak zaznaczył, PKW nie ma "żadnych sygnałów, które by powodowały konieczność przedłużenia ciszy wyborczej".

W niedzielę od godz. 7 rano do 21 w 649 gminach trwa głosowanie w drugiej turze wyborów samorządowych. To gminy, w których 21 października żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Druga tura wyborów przeprowadzana jest m.in. w 5 miastach wojewódzkich: Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Olsztynie i Szczecinie. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

>>> Czytaj też: PKW: Wyniki II tury wyborów samorządowych zostaną ogłoszone w poniedziałek