Obroty na rynku głównym GPW spadła o 22,6% r: r do 16,53 mld zł w październiku



Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wyniosła 16,53 mld zł w październiku 2018 r., czyli 22,6% mniej r/r, podała giełda. W okresie styczeń-październik łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 178,74 mld zł i była o 19,2% niższa niż rok wcześniej.

"Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w październiku 2018 r. o 19,7% r/r, do poziomu 16,4 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w październiku 2018 r. 711,7 mln zł, o 23,2% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec października 2018 r. wyniosła 55312.71 pkt i była o 14,7% niższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w październiku 2018 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 208,7% r/r do poziomu 294,57 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w październiku wzrosła o 221,7% r/r i wyniosła 293,19 mln zł, podano również.

"W październiku 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 712,6 tys. szt., o 33,6% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 89,1% do poziomu 180,1 tys. szt. Kontrakty na indeksy - wolumen wzrósł o 36,3% r/r do poziomu 394,1 tys. szt." - czytamy dalej.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 85,4 mld zł na koniec października 2018 r. wobec 70,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w październiku 2018 r.o 26,8% r/r do poziomu 177,1 mln zł. Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w październiku tego roku 61,7 mld zł i była o 3% wyższa niż rok wcześniej.

"Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w październiku 2018 r. wyniósł 29,3 TWh, co oznacza wzrost o 122,3% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 141,5% r/r do poziomu 26,7 TWh. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w październiku 2018 r. 21,2 TWh, o 35% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 5,2% do poziomu 1,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano natomiast wzrost o 40,2% do poziomu19,5 TWh" - czytamy dalej.

Kapitalizacja 420 spółek krajowych notowanych na głównym rynku wyniosła na koniec października 2018 r. 587,86 mld zł (135,72 mld euro). Łączna kapitalizacja 469 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec października tego roku 1 167,01 mld zł (269,44 mld euro).

Na NewConnect w październiku 2018 r. zadebiutowała spółka Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark (oferta prywatna o wartości 1 001 000 zł). Na rynku Catalyst w październiku zadebiutowały obligacje firmy Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex o wartości 20 mln zł.

W październiku 2018 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

