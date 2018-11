Sieć dróg ekspresowych w Polsce osiągnęła 2 038 km długości, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto planuje ona ogłoszenie do końca roku przetargów na prace przygotowawcze dla ok. 700 km dróg i realizację ok. 130 km dróg.