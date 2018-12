MDR Radom to spółka celowa założona w marcu przez BGK Nieruchomości (obecnie PFR Nieruchomości). Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Radomiu miasto przystąpiło do niej, wnosząc działkę o powierzchni ponad 8600 metrów kwadratowych.

"Akt notarialny w tej sprawie został podpisany we wtorek. Zaproponowaliśmy cztery lokalizacje nieruchomości pod tę inwestycję. Bank Gospodarki Krajowej wybrał działkę położoną przy ul. Tytoniowej" – poinformował na środowej konferencji prasowej prezydent Radomia.

Na tym terenie mają powstać dwa bloki z 124 mieszkaniami o powierzchni od 27 do 70 metrów kwadratowych. Szacunkowa wartość planowanej inwestycji wynosi 24,5 mln zł.

Witkowski stwierdził, że wszystkie zadania, jakie zostały postawione przed gminą są wykonane. Jak zaznaczył, pozostałe kwestie związane z realizacją programu Mieszkanie Plus są już po stronie PFR Nieruchomości. "Mam nadzieję, że spółka jak najszybciej przystąpi realizacji inwestycji, tak by wkrótce mieszkania mogły być oferowane młodym radomianom" – stwierdził prezydent.

Witkowski zapewnił, że aktualne pozostają także plany miasta dotyczące budowy mieszkań na wynajem w ramach miejskiego programu "Radom dla młodych". "Rozpoczęcia tego procesu będę w przyszłym roku wymagał od naszej spółki RTBS Administrator" – zaznaczył prezydent.

Mieszkanie plus to rządowy program, który ma sprawić, by na rynku było więcej dostępnych cenowo mieszkań. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 r. wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć ramy dla realizacji inwestycji, utworzono wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza PFR Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe - zarówno w małych, jak i dużych miastach.

Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które mogą umożliwić budowę ponad 117 tys. mieszkań. Obecnie to 406 projektów o wartości 33 mld 693 mln zł.

W ramach Mieszkania plus jest realizowanych blisko 10 tys. mieszkań. Oddano już do użytku 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, gminie Jarocin oraz Kępnie. W pierwszym kwartale przyszłego roku najemcy wprowadzą się do Mieszkania plus w Gdyni, Wałbrzychu oraz Kępicach. (PAP)

autor: Ilona Pecka