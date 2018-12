"Proszę się nie dać zwieść analizom, które pokazują, że jak ropa spadła w dół, to cena naszego gazu powinna spaść w dół. Ani ona nie spada w tym samym tempie, ani nie powinna de facto spadać w tym samym tempie. Rynek gazu - został wolą całego tego rynku (...) odczepiony od rynku ropy" - podkreślił Woźniak w rozmowie w TVP Info.

Jak mówił, Polska chce się wpisać w "schemat i tło" europejskich cen gazu, które nie są indeksowane do ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Chodzi o to - tłumaczył - by można było porównywać porównywalne rzeczy; gaz z gazem i ropę z ropą.

Na początku grudnia, PGNiG Obrót Detaliczny - spółka zależna PGNiG - złożyło w listopadzie wniosek o zatwierdzenia nowej taryfy na 2019 rok dla odbiorców w gospodarstwach domowych" - podał Urząd Regulacji Energetyki. Ostatni raz URE zatwierdził pod koniec lipca nową taryfę PGNiG Obrót Detaliczny. Według URE ceny gazu zostały podwyższone wówczas o 5,9 proc., a rachunki wzrosły średnio o 3,6 proc. Taryfy te obowiązują do końca roku.

